Amaury Jr. é a celebridade que mais aparece em propagandas na TV aberta

O apresentador Amaury Jr. foi o famosos que mais apareceu em propagandas na TV aberta na Grande São Paulo, entre janeiro e outubro de 2016, segundo a pesquisa Easy Celebridade, feita pela Kantar Ibope.

O levantamento foi feito com base nos 15 anunciantes com maior veiculação de propagandas com celebridades na TV aberta. Foi contatado em quantas inserções o artista apareceu. Em resumo, quem apareceu em vários canais por diversas vezes teve um desempenho superior de quem apareceu poucas vezes.

A Ultranutrição foi a marca com mais propagandas com celebridades nesse período, 6.112 ao todo. Seus contratados são Amaury Jr. e Neymar. A atriz Marina Ruy Barbosa conquistou a terceira colocação. Em quarto lugar ficou o também jogador Thiago Silva.

O ranking inclui ainda o cantor Thiaguinho, Fátima Bernardes, Marília Gabriela, Gisele Bündchen, Dedé Santana e Giovanna Antonelli.