Amados heróis

A aparição do novo Homem-Aranha no filme Capitão América: Guerra Civil no ano passado e a centena de elogios à atuação do ator Tom Holland criou uma grande expectativa dos fãs pelo filme do aracnídeo. O longa contará com a participação de Tony Stark, o Homem de Ferro, (Robert Downey Jr.) e o ator Michael Keaton foi confirmado como o intérprete do vilão Abutre no reboot...