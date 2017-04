Aluno da rede pública de ensino em Goiás se apresenta em festival de dança na Europa

O estudante Alen Cássio, que cursa o Ensino Médio no Colégio Estadual Sebastião Alves de Souza, em Goiânia, se apresenta no 19º Festival Norte Dança, em Portugal. O festival será realizado na cidade do Porto, entre os dias 21 e 23 de abril.

A apresentação do aluno será no domingo (23) com a coreografia O Despertar do Escorpião, uma dança contemporânea, inspirada no predador, que mostra a atuação dele no reino animal e propõe uma reflexão sobre as relações humanas atuais.

Alen Cássio viaja à Europa acompanhado de seu coreógrafo com todas as despesas pagas pelo Governo de Goiás e Secretaria d e Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

Ação educativa

O jovem integra o grupo de dança Corpo e Alma, criado em 2012 pelo professor e coreógrafo Valter Caldeira. O grupo é vinculado ao Colégio Estadual Sebastião Alves de Souza e conta com a coordenação do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, mantido pela Seduce. Atualmente o projeto é uma referência no ensino de dança para as escolas em Goiânia e se tornou também um laboratório para artistas.

Segundo Valter Caldeira, a ação educativa vai além das apresentações artísticas para o público. “Nosso trabalho é oferecer oportunidades aos alunos da rede pública estadual de forma a construir novos conhecimentos, possibilitar a realização profissional, desenvolver as habilidades no mundo da dança e ainda promover valores positivos nas relações interpessoais”, ressalta.