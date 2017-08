Alok diz ter ficado abalado com acidente antes de show

Após parte da estrutura do show do DJ Alok ceder em Presidente Prudente (SP) e deixar 20 pessoas feridas no último domingo (13), o artista comentou sobre o acidente.

"Eu fiquei bem abalado e toda hora aqui [em Sorocaba, para onde seguiu depois do cancelamento da apresentação em Presidente Prudente] no show eu ficava lembrando. Não foi uma tragédia. As pessoas se machucaram sim, mas não tem ninguém gravemente ferido, graças a Deus", disse Alok.

Segundo a TV Fronteira, o backstage e parte do local onde estavam montados os camarotes no Rancho Quarto de Milha desabaram antes mesmo do show começar. O palco foi interditado pelo Corpo de Bombeiros e a apresentação foi cancelada.

As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Habitacional Ana Jacinta, para o Hospital Regional (HR) e para a Santa Casa. O HR afirmou que atendeu um rapaz de 26 anos e uma moça de 24, que ambos estavam com escoriações leves e luxação, foram atendidos e liberados. Já a Santa Casa informou que cinco pessoas entraram na unidade com lesões leve e também já foram liberadas.

O DJ falou para a imprensa que ficou no local até ter a confirmação que o Corpo de Bombeiros cancelaria seu show. “Parte do palco caiu e a estrutura da grade ficou comprometida podendo prejudicar a festa inteira. O Corpo de Bombeiros não deixou que isso acontecesse e eles estavam certos.”

Alok contou que não tem nenhum envolvimento com a estrutura das apresentações, lamentou o incidente e afirmou estar preocupado com o estado de saúde das vítimas. "Estou muito sentido e realmente quero que as pessoas me informem se a produção está arcando com as vítimas que se machucaram e se sentiram lesadas. Também quero participar disso".

O Ministério Público Estadual (MPE) informou que vai investigar os fatos, bem como a situação do consumidor em relação aos ingressos. A causa do desabamento deverá ser apontado por laudos periciais.