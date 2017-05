Alimentação adequada antes e depois dos exercícios físicos ajuda a emagrecer e a ganhar massa magra

Carboidrato ou proteína? Qual dos dois elementos deve ser predominante na refeição antes e depois da atividade física é uma dúvida bastante comum entre as pessoas que treinam. O bom resultado da malhação está ligado não somente às investidas nas academias, mas também a uma alimentação balanceada e adequada. Especialistas afirmam que 70% do sucesso na busca por uma boa forma são motivados pela ingestão dos nutrientes corretos.

A escolha do que comer no pré e no pós-treino depende do objetivo de cada um. Se o foco for perda de peso, o recomendado é evitar carboidratos refinados e apostar em proteínas de qualidade como frango, atum, ovos e carne vermelha magra. Agora, se o motivo for ganho de massa muscular, estão liberadas mandioca, batata-doce, tapioca e frutas, que funcionam como combustível que vai dar energia e evitar que a pessoa passe mal durante uma série de exercícios.

“Muitas pessoas não entendem porque malham tanto e fazem exercícios intensos, mas continuam ganhando peso. Aí é que entra a alimentação correta. Antes do treino, sempre indico o carboidrato simples de baixo índice glicêmico, que é aquele de rápida absorção e que ajuda a queimar calorias, acelerando o metabolismo. Dessa forma, nada de pão francês ou bolo. Já no pós-treino, seja saudável”, aconselha a nutricionista da academia Clube Crossfight, Aryane Reis.

A alimentação adequada também precisa seguir horários antes de iniciar os exercícios. Se o almoço for a refeição antes da academia, Aryane indica que se espere pelo menos 1h30 para iniciar a atividade. Já no caso de ser café da manhã ou lanches, aguarde 45 minutos. “O corpo não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou faz a digestão ou malha de forma eficiente. Já o consumo pós-treino pode ser feito imediatamente ao término e indico omelete e um espetinho.”

Caso o único horário da pessoa para malhar seja depois do almoço, o indicado é que ela escolha uma refeição sem carboidratos pesados e aposte em verduras e proteínas. “Não se pode começar nenhuma atividade física sem comer, mas é bom evitar a ingestão de alimentos gordurosos, como chocolates e castanhas, refrigerantes, sucos de caixinhas e enlatados porque são produtos com uma lenta digestão”, indica a nutricionista da academia Prime Gym, Ana Paula Henrique.

De acordo com a especialista, quem segue dietas, como o jejum intermitente, pobre em carboidratos e rica em gorduras e proteínas e realizado por um período de tempo determinado, não é aconselhável que ela pratique atividade física. “A pessoa não tem energia para gastar e vai passar mal”, lembra Ana Paula. Já para quem tem uma alimentação de três em três horas no dia, é preciso respeitar o relógio das refeições. “O organismo tem memória, e decora se você passa muito tempo sem comer”, cita.

Outra dúvida muito recorrente na hora do exercício físico é se é indicado comer na hora do treino. “Não é proibido, mas não pode ser qualquer coisa porque a pessoa não pode ficar satisfeita, deve ser apenas algo para repor a energia, como um whey protein. É indicado em treinamentos intensos acima de duas horas, em que é preciso reposição de carboidratos e proteínas de duas em duas horas. Já a garrafa de água deve estar o tempo inteiro do lado”, conta Ana Paula.