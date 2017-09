Alfaiataria sobrevive mesmo diante confecções e a indústria

A baixa estatura de Joaquim Cordeiro de Lima fez com que o pai sonhasse com um filho alfaiate. “Ele falava que o trabalho de roça não era para mim. Achava que me encontraria em uma profissão que não exigisse tanta força física”, relembra, hoje com 81 anos e 1,45 m. Na época, em meados de 1946, ser alfaiate estava em voga. Era uma ocupação respeitada, já que as peças eram feitas artesanalmente e sob medida. “A peça que se faz para uma pessoa é única e isso agrega valor ao trabalho.”

Aos 20 anos Joaquim fez um curso técnico e realizou o sonho do pai. Desenhou o molde, cortou e costurou sua primeira calça. Em 1969, registrou a Cordeiro Modas, que se transformaria na Cordeiro Alfaiate, instalada há doze anos no mesmo endereço, no Centro de Goiânia. Da pequena porta saiam camisas, coletes, calças e ternos, que iam muito além do “marrom-enterro”, “cinza-bancário” e “azul-missa” - brincadeira irônica que alguns alfaiates faziam diante de lojas de roupas prontas.

Joaquim, que sempre trabalhou sozinho, era responsável por todas etapas da confecção das peças e acompanhou a mudança da clientela. O tempo passou, a indústria evoluiu e a maioria dos clientes passou a achar mais fácil comprar pronto do que mandar fazer. “Hoje faço mais consertos e ajustes do que criações. As pessoas não estão dispostas a pagarem o preço de uma peça feita sob medida. A roupa pronta está barata demais e para quem tem um bom corpo é muito vantajoso”, lamenta.

O ofício de alfaiate, cujo dia é comemorado no Brasil nesta quarta-feira, 6 de setembro, regulamentado por lei, sente o impacto das produções em escala industrial. As mudanças preocupam alfaiates como Joaquim, além de outros incontáveis artesãos que resistem e abrem diariamente suas pequenas portas, esperando ansiosos pelo próximo desafio de desenhar, cortar e costurar as roupas de quem valoriza o feito sob medida.

Modelos femininos

Conhecendo bem a diferença de uma peça artesanal, durante muito tempo Joaquim Carlos Leonel, 73 anos, foi contramestre. Auxiliava o mestre alfaiate a tirar medidas, cortar tecidos e preparar a peça, que receberia o arremate final do artesão costureiro. Aos 18 anos, ele conseguiu seu primeiro emprego e se apaixonou pela profissão. Já chegou a fazer 30 ternos por mês e a chefiar uma equipe de oito funcionários, mas hoje, 55 anos depois, vive de consertos. “Quando faço um terno a cada três meses é um bom sinal.”

Instalado há dez anos na rua 24, no Setor Central, Joaquim trabalha sozinho e precisou se adaptar para seguir com a alfaiataria. Acrescentou no portfólio modelos femininos, como calças esportivas e camisas sociais mais acinturadas, mas continua à frente de todas as etapas da confecção: desenha o molde, faz o corte e costura toda a peça.

A profissão, no entanto, também vem se adaptando às características do mercado. Atualmente, além dos ateliês onde são feitas peças exclusivas e sob medida, os alfaiates também estão presentes nas grandes indústrias (leia mais na página ao lado). São eles os responsáveis pela definição do desenho do molde, pela escolha do tipo de tecido e adereços e pela orientação a quem vai cortar e costurar a roupa.

Legado que dita moda

A profissão pode até ter não estar tão em voga, mas as peças com estilo alfaiataria continuam sendo presença obrigatória nas passarelas. Prova disso são as coleções que os estilistas João Pimenta, Rafael Varandas e Acácio Mendes, Guiliana Romanno e Gloria Coelho apresentaram durante a 44ª edição do São Paulo Fashion Week, na semana passada.

Com representante de uma alfaiataria leve e alargada - ombros desabados, suéteres coloridos e listras em tons terrosos, Rafael Varandas e Acácio Mendes, do Cotton Project, revisitaram a moda antigamente feita pelos alfaiates. Segundo eles, o segredo é priorizar o bom corte, a modelagem bem feita, as formas limpas e o acabamento impecável da peça.

A alfaiataria, que pertencia exclusivamente ao vestuário masculino, está mais flexível em todas as suas possibilidades, abrindo espaço para o veludo como tecido principal, tops e paletós de contornos distintos e combinações feitas com shorts ou saias midi.

Para eles ficarem de olho

Segundo a professora dos cursos técnicos de Produção de Moda e de Modelagem do Senac Goiás, Mônica Rodrigues, a quantidade de funcionários homens no segmento industrial de moda tem aumentado nos últimos anos.

Mas ela salienta que pelo número de oportunidades geradas nesse setor, a presença masculina ainda é pequena, resultado de certo preconceito que ainda existe por parte dos próprios homens. “Nas turmas com que costumo trabalhar a maioria ainda é formada por mulheres e apenas 25% são homens. Mas percebo que ainda há um preconceito grande apesar de muitos terem vontade e talento.”

Traduzindo em números, o Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas em Geral do Estado de Goiás (Sinroupas) mostra que a região metropolitana detém o título do sexto maior polo de confecções do Brasil, respondendo por 70% das confecções de Goiás e gerando mais de 200 mil empregos diretos. Desse enorme contingente de trabalhadores que atuam no comércio da moda, 80%e olho é formado por mulheres.

Alfaiataria computadorizada

Fazendo a chamada moda em grande escala, o alfaiate Geraldo Gomes Ribeiro, 48 anos, trabalha no setor de criação de uma famosa marca de jeans goiana. Mas nem sempre foi assim. Há 35 anos, Geraldo colocou os pés pela primeira vez dentro de uma ateliê, onde começou a trabalhar como aprendiz do tio. “Eu apenas cortava e alinhavava uma peça ou outra. Com o tempo tomei gosto pela coisa e me tornei alfaiate.”

Geraldo acabou exercendo a profissão como manda o figurino por apenas um ano. Logo depois foi trabalhar com produção em série e levou seus conhecimentos em alfaiataria para a empresa onde está há 30 anos e, atualmente, exerce o cargo de supervisor de modelagem, trabalhando prioritariamente com peças femininas.

Hoje no lugar de papel e lápis, Geraldo usa o computador. É por meio de um programa específico que ele faz o projeto do molde. “Muito desse trabalho da alfaiataria foi resgatado pela indústria, com o intuito de trazer uma vestibilidade melhor para as peças, aprimorar o acabamento e fazer um produto com muito mais qualidade.”

Pensando no futuro, Geraldo já prepara seu sucessor. Leomir Laureano da Silva, 29 anos, estava em busca do primeiro emprego quando, aos 16 anos, conseguiu uma oportunidade como auxiliar de acabamento. De lá pra cá não parou mais: fez um curso de modelagem, começou a trabalhar como ajudante de costura, aprendeu a manipular o programa de modelagem digital e se transformou em costureiro.