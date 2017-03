Alex Atala anuncia novo restaurante de "comida natural"

O maior restaurante do chef Alex Atala será de "comida natural, saudável". Previsto para meados de abril, no Itaim Bibi, o Bio terá um grande salão, de 600 m 2, com ilhas temáticas servindo "quase tudo" orgânico.

Da estação da mandioca, por exemplo, saem tapioca, pão de queijo e bolo. Outra estação terá queijos brasileiros. E em uma outra vão ser preparados açaís e sucos.

Os vegetais e as frutas serão protagonistas. E a meta é ter desperdício zero: talos, raízes, folhas, tudo deverá ser usado.

Ao mesmo tempo em que clientes farão pedidos a garçons (de carnes grelhadas e arrozes, por exemplo), poderão se servir em um "salad bar", sentar em balcões e comer ali mesmo.

O novo espaço, que foi ocupado pelo Bardot (r. Clodomiro Amazonas, 260), deve funcionar o dia todo, a partir do café da manhã, e seu grande desafio será atender rapidamente um grande número de pessoas, sem perder qualidade na comida. A ideia é servir, diariamente, cerca de 500 clientes -a casa terá também delivery e take away (para pegar e levar).

Além do estrelado D.O.M., Alex Atala está à frente dos restaurantes Dalva e Dito e Açougue Central. No Mercado de Pinheiros encabeçou, em 2016, o projeto que criou boxes ligados aos biomas brasileiros.