A programação do segundo dia do Goiânia Noise Festival conta, além do Pato Fu, com shows do goiano Odair José, que se apresenta na capital depois de 15 anos, dos argentinos do Las Diferencias e atrações nacionais como Cólera, Tati Bassi, Nenê Altro e Monstros do Ula Ula. Amanhã, no último dia de evento, no palco do Jaó Music Hall destaque para os roqueiros dos Raimundos e para a banda curitibana Relespública, que toca ao lado do guitarrista do Ira! Edgard Scandurra. Tem gringo também na área, como os ucranianos Stoned Jesus e os portugueses The Dirty Coal Train.