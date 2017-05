Além das Palavras tem estreia excepcional com Cynthia Nixon como a americana Emily Dickinson

Se o título já não pertencesse a um belo filme de Suzana Amaral com Sabrina Greve, se poderia dizer que Emily Dickinson viveu sua vida - e produziu sua arte - em segredo. Dois grandes filmes sobre poetas, um após o outro? É raro que isso ocorra, mas, após o belíssimo Paterson, de Jim Jarmusch, com Adam Driver, chega A Quiet Passion, de Terence Davies, que no Brasil se chama Além das Palavras. Ambos, com toda certeza, estarão entre os melhores do ano. Dificilmente surgirá um ator melhor que Driver neste ano, mas ele nem sequer foi indicado para o prêmio da Academia. Cynthia Nixon também não foi indicada para o Oscar, e quem se ressente disso é o prêmio. Ela é excepcional como a poeta norte-americana no deslumbrante filme do cineasta inglês.

Emily Dickinson! Uma das grandes vozes da poesia em língua inglesa, Emily viveu (e morreu) em Ambers, Massachusetts, entre 1830 e 1886. Era egressa de uma família abastada, com meios para lhe fornecer uma educação irrepreensível.

O filme já começa por um episódio marcante - a jovem Emily abandona o seminário por se recusar a declarar sua fé. Amante de música e poesia, autor de uma trilogia autobiográfica muito apreciada pela crítica - Children, Madonna and Child e Death and Transfiguration -, Davies oferece nova demonstração de rigor. A entrevista que se segue foi feita por e-mail. Confira.