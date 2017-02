Afinal, o que é saudável?

A polêmica recente em que a apresentadora de programas de culinária (entre eles, o Cozinha Prática, no GNT, e diretora do site Panelinha, Rita Lobo, se envolveu após alfinetar um seguidor do Twitter que lhe perguntou por que não ensinava a fazer maionese com óleo de coco e iogurte expôs um comportamento que vem crescendo entre os jovens, mas não só entre eles: o ...