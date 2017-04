Afinado na dança

O encontro do professor de ritmos Michel Castro com a dança surgiu meio que por acaso. Convidado a dar aulas de dança quando ainda frequentava academias apenas para seu próprio emagrecimento – perdeu cerca de 57 kg com dietas e exercícios –, há cerca de 15 anos, ele descobriu que era possível tornar o hobby a sua profissão. Para isso, realizou cursos, tornou-se apto para da...