Advogada larga o Direito e vira acompanhante de luxo em Brasília

Depois de ser demitida da universidade em que era professora, a advogada Cláudia Marchi, de 34 anos, resolveu desistir da carreira jurídica para se tornar uma prostituta de luxo em Brasília (DF).

Em entrevista para a colunista Eliane Trindade, da Folha de S. Paulo, Cláudia contou que ministrava aulas de Direito Constitucional, sua especialidade, na Faculdade de Sorriso, do grupo Unic, mas em fevereiro de 2016 foi desligada de suas atividiades.

"Eu tomei essa decisão depois de sair do magistério, quando fui demitida sem justa causa, por uma questão de egos nestas instituições particulares", relatou à reportagem.

Em abril do mesmo ano ela iniciou suas atividades como cortesã de luxo na Capital Federal. Todas as aventuras sexuais são narradas em um blog, à exemplo de Raquel Pacheco, que criou a personagem Bruna Surfistinha, a acompanhante de luxo mais famosa do Brasil.

Ainda de acordo com a publicação, cada encontro com Cláudia custa R$ 600. Ela atende somente dois clientes por dia e exclusivamente masculinos.