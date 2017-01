Adeus, academia! A nova onda é Beer Yoga, o exercício que você faz tomando cerveja

Chegou uma novidade que promete lotar as academias, “Beer Yoga” a yoga com cerveja. No começo ninguém apostou na nova tendência, mas a modalidade que nasceu na Alemanha, já chegou a Berlin e Austrália.

Uma mulher que é adepta do exercício disse em entrevista para o site gringo Mashable que a Beer Yoga é o casamento perfeito. E lembrou que há séculos as duas coisas servem de terapia para a mente, o corpo e a alma.

Apesar da ideia inusitada, a Beer Yoga está sendo levada muito a sério. “Nós utilizamos toda a filosofia da yoga e a unimos com o prazer de beber cerveja para alcançar os níveis mais altos de consciência”, disse o idealizador do projeto, Jhula.

Jhula também revelou que se inspirou em outros mestres de Yoga que se utilizavam dos efeitos do álcool para atingir uma concepção mais plena do universo.

Se você ficou curioso ou está de viagem marcada para na Austrália, as aulas estão sendo ministradas em um parque público. Para participar, são cobrados 10 dólares australianos.

Mas se você está no Brasil e ficou quer experimentar a nova tendência, vai ter que esperar ou pode comprar umas cervejas e treinar para se tornar o primeiro mestre de Beer Yoga do Brasil.