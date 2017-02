Acordeonista Chico Chagas homenageia Astor Piazzolla

Considerado um dos maiores acordeonistas do País, o acreano Chico Chagas se apresenta hoje no Teatro Sesi, às 20 horas, em uma homenagem ao argentino Astor Piazzolla. Atualmente morando no Recife, Chico já viveu três anos na Europa, se dividindo entre França, Alemanha e Londres, onde aprofundou os estudos de acordeão. Com quatro discos gravados no País e dois no exte...