Acontece em Goiânia primeira Bienal do Cinema Sonoro (BIS); confira

A abertura da primeira edição do BIS será realizada no Cine Ritz, na quinta-feira, 16 de março, às 20h, com entrada franca, e contará com a estreia mundial do filme Acts & Intermissions, de Abigail Child. Cineasta possui 30 anos de carreira e seus trabalhos estão preservados como patrimônio cultural americano pela Cinemateca da Universidade de Harvard.

Além das oficinas, duas masterclass estão programadas para acontecer durante o período de realização do BIS.

A primeira acontecerá nos dias 20 e 21 de março, com Daniel Deshays, que atua como designer de som, o principal teórico de som da França, professor universitário, compositor e diretor de pesquisa para teatro, musicais e cinema há mais de 40 anos.

Já a segunda masterclass ocorrerá no dia 24 de março, no encerramento do Encontro de Profissionais de Som. Será proporcionada por José Luis Díaz, desenhista de som e engenheiro de som argentino, com mais de 120 títulos no currículo, incluindo Relatos Selvagens.

Os filmes da Mostra Lewis Carroll, voltada para o público infantil e infanto-juvenil, serão exibidos no Cine Cultura (Centro Cultural Marieta Telles Machado, Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, Centro).

Bienal Internacional do Cinema Sonoro (BIS)

Data: de 16 a 25 de março

Local: Cine Ritz, Cine Cultura e Centro Cultural UFG



ABERTURA – pré-estreia mundial de Acts & Intermissions (2017), de Abigail Child (EUA)

Data: 16 de março de 2017 – 20h – Cine RITZ (Rua 8, 501 - Centro)

Ingressos:

Abertura – Entrada Franca

Demais Mostras e sessões: R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (meia-entrada)

Mais informações estão disponíveis no site:

Site: www.bis.art.br/

Facebook: /bienalcinema

Instagram: @biscinemasonoro/