Acontece: Confira a programação cultural do fim de semana em Goiânia

Noite

Cantores celebram rock dos anos 1980 em Goiânia

O cantor e guitarrista Phillipe Seabra (foto), da Plebe Rude, Paulo Mesquita e Os Brancos se apresentam nesta sexta-feira, a partir das 22 horas, no Bolshoi Pub. A noite será uma celebração aos anos 1980, quando o rock ganhou força no País, originando o Rock Brasil. No repertório, clássicos nacionais e internacionais, passando por Legião Urbana, Os Paralamas do Sucesso, The Clash, Iggy Pop e Ramones. O show está previsto para se iniciar à meia-noite. Ingressos: R$ 50. Sujeito a alteração sem aviso prévio. Rua T-53, nº 1.140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Música

Grupo de Manaus se apresenta no Teatro Sesc Centro

O grupo Abandinha é atração desta sexta-feira, a partir das 20 horas, no Teatro Sesc Centro. O teatro recebe neste mês de agosto o especial Sonora Brasil com o tema Bandas de Música: Formações e Repertórios com diferentes representantes do País. Abandinha, que se formou em Manaus em 2015, é inspirado na Bandinha de Altamiro Carrilho, que era caracterizada como uma formação compacta, composta pelos naipes de madeiras, metais, percussão e um instrumento harmônico, no caso o banjo. Nas décadas de 1950 e 1960, o grupo fez sucesso nas rádios tocando repertório de valsas, choros, maxixes, marchas-rancho e outros ritmos populares. Entrada franca (retirada de ingressos na Central de Atendimento do Sesc Centro). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.

---/---/---/---/---/---

Sexta-feira (25)

TEATRO

Katatonisch – Com Grupo Bastet. No Teatro Sonhus, às 21 horas. Entrada franca. Classificação etária: 16 anos. Colégio Lyceu de Goiânia, Rua 18, Centro.

SHOW

Michael Sweet & John Schlitt Acustic – Show de rock cristão. No Teatro Sesi, às 20h30. Ingresso: R$ 40 a 100. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800

FESTIVAL

Bon Odori 2017 – Festival japonês, no Clube Kaikan, a partir das 19h30. Ingresso: R$ 40 (com direito a uma porção de yakisoba). Av. Planície, Setor Itatiaia (ao lado do Clube dos Bancários, próximo ao Câmpus 2 da UFG). Informações: 3205-3947.

PALESTRA

1º Seminário Performances Culturais e Cinema – No Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), às 19h30. Palestrante: Rubens Machado, professor da ECA/USP. Entrada franca. GO-020, km 0, Setor Fazenda Gameleira, saída para Bela Vista. Informações: 3201-4931

HAPPY HOUR

Rodrigo Mendes – No restaurante Pobre Juan, a partir das 19h30. Polo Gastronômico Shopping Flamboyant, Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás.

NOITE

André Mols canta Beatles in Blues – No Glória Bar e Restaurante, a partir das 21 horas. Couvert artístico: R$ 18. Rua 101, nº 435 - Setor Sul. Informações: 3224-9033

Jeferson Moraes, DJ Marcia Cardoso – Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Ian Sly, Vitor Borman e Daniel De Mello X M2k – No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 30. Até 23 horas grupo de cinco pessoas tem entrada franca. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Philipe Seabra (Plebe Rude) & Paulo Mesquita e Os Brancos – No Bolshoi Pub, a partir das 22 horas (show à meia-noite). Ingresso: R$ 50. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua T-53, c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Banda Tripop – Com repertório de pop e rock. No Taberna Music Pub, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 30. Até 23 horas uma entrada vale para duas pessoas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Caique Nunes, Guilherme Alb, Talita Mara – Noite Antidisco. No El Club, a partir das 23 horas. Ingresso: R$ 30. Rua 115, nº 1038- Setor Sul. Informações: 3092-4624.

Banda Liga Joe – No Café Nice, a partir das 23 horas. Av. T-11, c/ T-36, Setor Bueno.

Sábado (26)

TEATRO

Árvore dos Mamulengos – Com Cia. de Teatro Sala 3, No Teatro Zabriskie, às 19 horas. Entrada franca. Alameda Antônio Martins Borges, Setor Pedro Ludovico. Informações: 3093-5542.

A Clara do Ovo – Com Arte & Fatos. No Teatro Sonhus, às 21 horas. Entrada franca. Classificação etária: 14 anos. Colégio Lyceu de Goiânia, Rua 18, Centro.

SHOW

Eduardo Costa, Leonardo e Gusttavo Lima – Na Copa Bavaria de Laço em Dupla, Parque Agropecuário de Goiânia, com shows a partir das 18 horas (evento se inicia às 14 horas). Ingresso: R$ 180 (inteira). Rua 250, nº 682, Setor Nova Vila. Informações: 3661-1314.

Saulo Barros e Alex Pereira – No evento Causos, Viola e Cachaça. No Teatro Sesi, às 20h30. Ingresso: R$ 50 (inteira). Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva.

FESTIVAL

Bon Odori 2017 – Festival japonês, no Clube Kaikan, a partir das 19h30. Ingresso: R$ 40 (com direito a uma porção de yakisoba). Av. Planície, Setor Itatiaia (ao lado do Clube dos Bancários, próximo ao Câmpus 2 da UFG). Informações: 3205-3947.

Festival Rimanação BK – Batalhas de rap. No Martim Cererê, a partir das 17 horas. Ingresso: R$ 70 (inteira). Rua 94-A, Setor Sul.

OFICINAS

Oficinas para Gestantes – No Sesc Campinas, a partir das 8 horas. Ingresso: R$ 10 para comerciárias e R$ 20 para comunidade. Av. Rio Grande do Sul, nº 123, Setor Campinas. Informações: 3522- 6425.

Clube do Livro – Debate sobre o escritor Érico Veríssimo. No Sesc Faiçalville, a partir das 15 horas. Entrada franca. Avenida Ipanema, qd. 234-236, nº 1600, Setor Faiçalville. Informações: 3522-6350.

NOITE

Vitinho – Samba e pagode no Tapera´s, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 15 até 22 horas; após R$ 20. Avenida Laurício Pedro Rasmussen, nº 213, qd. M, lt. 22, Vila Santa Isabel (próximo ao Terminal Praça da Bíblia). Informações: 98547-1341.

Saulo Barros e Alex Pereira – No evento Causos, Viola e Cachaça. No Teatro Sesi, às 20h30. Ingresso: R$ 50 (inteira). Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

Gabriel & Rafael, DJ Rafael Ramalho – Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower0, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

DJs Rodrigo Carrilho e Lincoln Turini – No Bolshoi Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 60. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua T-53,c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Banda Linkin Live – Tributo a Linkin Park. No Taberna Music Pub, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 30. Sujeito a alteração de acordo com a demanda após 23 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

Celso Duarte, Victor Basílio, Renata Vasconcelos – No El Club, a partir das 23 horas. Ingresso: R$ 30. Rua 115, nº 1038, Setor Sul. Informações: 3092-4624.

Banda Carpe Gyn – No Café Nice, a partir das 23 horas. AV. T-11, c/ T-36, Setor Bueno.

Domingo (27)

TEATRO

Palhaço Beterraba em Concerto – Com o palhaço Beterraba. No Lago das Rosas, às 15 horas. Entrada franca. Alamedas das Rosas, Setor Oeste.

O Despertar da Primavera – Com Anthropos Companhia de Arte. No Teatro Zabriskie, às 20 horas. Entrada franca. Classificação etária: 14 anos. Alameda Antônio Martins Borges, Setor Pedro Ludovico. Informações: 3093-5542.

CONCERTO

Espetáculo Alma Cigana – Com baixo-barítono Fellipe Oliveira e o pianista Rafael Andrade, dentro da série Concertos UFG. No Centro Cultural UFG, às 11 horas. Entrada franca. Praça Universitária, nº 1.533, Setor Universitário.

SHOW

Violeiro Roberto Corrêa – No evento Causos, Viola e Cachaça. No Teatro Sesi, às 20h30. Ingresso: R$ 50 (inteira). Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva.

NOITE

Regis & Túlio Convidam, Dj Rafael Ramalho – Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Grace Carvalho – Samba raiz no Café Nice, a partir das 20 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36, nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.