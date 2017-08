Acne, o bicho papão

A maioria dos adolescentes que procuram a dermatologista Lana Bezerra, está em busca de soluções para a acne, problema causado pela produção excessiva das glândulas sebáceas, higiene inadequada, uso excessivo de maquiagem e predisposição genética. “Há também as alterações hormonais que afetam, emocional e fisicamente, a pele”, explica a especialista.

Segundo Lana, a queixa da acne vem seguida, de perto, pelos problemas como muita oleosidade nos cabelos e o aparecimento de estrias, devido aos estirões de crescimento. Esse último problema está na lista tanto das garotas como dos rapazes No caso deles, além do crescimento que pode vir de maneira rápida, sem dar tempo para a pele se preparar no processo de esticamento, as indesejáveis listras aparecem devido à hipertrofia muscular pela prática de atividade física sem acompanhamento.

Em seu consultório, o cirurgião plástico Rafael Nunes acompanha vários casos de acne. Após perceber que em muitos casos o tratamento com medicamentos se mostrava muito agressivo para adolescentes, acabou desenvolvendo um tratamento a laser que trata o problema de forma não invasiva. Rafael afirma que, apesar do aparelho causar o superaquecimento da pele, o procedimento não deixa marcas, é indolor e o calor é imperceptível. Segundo ele, os efeitos são praticamente imediatos, embora sejam necessárias algumas sessões para completar o ciclo total do tratamento.

Segundo o médico, muitos procedimentos podem retardar a busca por algo mais invasivo como a cirurgia plástica. “Tratamentos ajudam, mas a acne não tem cura. No caso do laser, a intenção é substituir o uso de antibióticos”, esclarece.

Ainda de acordo com o profissional, muitos jovens querem seguir tendências utilizando procedimentos estéticos e cirurgias plásticas como um meio de acompanhar modismos, mas ele também faz coro à turma que salienta que é preciso ter bom senso e saber o limite do próprio corpo. “A beleza está muito mais associada à naturalidade, valorizando o que a pessoa tem de melhor, do que transformações radicais e que chegam a descaracterizar as feições do indivíduo. Isso serve para todos, inclusive os adolescentes”, pondera.