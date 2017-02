'Acho que é para aprender alguma coisa', diz Celulari após se curar de câncer

Edson Celulari, 58, acaba de se recuperar do câncer e já se prepara para sua próxima novela. Apesar das dificuldades do tratamento, o ator afirma acreditar que existe uma razão por trás de sua experiência com a doença.

"Ao invés de perguntar 'por que eu?' ou 'por que comigo?', eu digo: 'bom, já que é comigo, então é para aprender alguma coisa'", diz em entrevista ao "Fantástico" que será exibida neste domingo (12).

Em junho passado, ele usou o Instagram para confirmar o diagnóstico do linfoma não-Hodgkin, o mesmo que acometeu o ator Reynaldo Gianecchini e a ex-presidente Dilma Rousseff.

Com maior incidência em pessoas com mais de 60 anos, a doença é uma das que melhor responde ao tratamento com radioterapia e quimioterapia, segundo informações da Sociedade Brasileira de Cancerologia.

Na próxima novela das 21 horas, "A Força do Querer", de Glória Perez, Celulari vai viver o executivo Dantas, pai da personagem de Bruna Linzmeyer, noiva de Ruy (Fiuk).