Abertas as inscrições para a 5ª Maratona Fotográfica de Pirenópolis

Quem vai em Pirenópolis sempre se encanta pela cidade histórica e acaba registrando o momento em fotografias. Prova disso, é a Maratona Fotográfica de Pirenópolis, que em 2017, realizará sua quinta edição no decorrer dos festejos das Cavalhadas, nos dias 3 e 4 de junho.

Os interessados em participar do concurso, deverão fazer suas inscrições, entre o dia 20 de maio e as 14 horas do dia 3 de junho, pelo e-mail maratonaphoto@gmail.com ou através da página do Facebook.

Durante os dias de realização da 5ª Maratona Fotográfica de Pirenópolis, todos os inscritos deverão procurar o Ponto de Apoio, que será montado na Praça Central, localizado na parte de trás da Igreja Matriz, para preencherem a assinarem a ficha de inscrição. Comprovando assim, sua presença e total comprometimento com o regulamento vigente.

Feita a inscrição, uma comissão julgadora, composta por fotógrafos renomados, selecionará as dez melhores imagens, e posteriormente escolherão os três primeiros lugares.

O objetivo do evento é revelar novos talentos, organizar e cadastrar os fotógrafos profissionais e os amantes da fotografia presentes na festa e formar um banco de imagens a ser usado pelo projeto, sempre dando créditos aos fotógrafos participantes.