A Torre Negra: aventuras e desventuras de mundos paralelos e confusões entre o real e o imaginário

Pegue fantasia, misture faroeste, inclua uma boa dose de ficção científica e por cima jogue terror. O resultado será a série literária do escritor Stephen King, A Torre Negra, adaptada agora para os cinemas e lançada hoje em todo o País. Dirigido por Nikolaj Arcel, a produção faz um recorte das histórias dos livros ao narrar a saga de Roland Deschain (Idris Elba), o Pistoleiro, que percorre um mundo ficcional em busca da famosa Torre Negra, prédio mágico que está prestes a desaparecer.

Longe de seus heróis sagazes e interestelares, Matthew McConaughey interpreta o vilão Homem de Preto, que deseja destruir a torre para que os mundos sejam revelados. A saga ainda apresenta diferentes passagens por tempos incomuns, encontros inesperados e confusões entre o real e o imaginário. No encontro da aventura, o protagonista Jake Chambers (Tom Taylor) aparece como um garoto comum do Brooklyn, que possui constantes sonhos com o Mundo Médio. Certo dia, o adolescente consegue adentrar a fantasia.

Numa fábula mágica, a saga de Stephen King é dividida em oito livros, o que sugere que o filme ganhe sequências posteriores, como em adaptações de sucesso como O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e Harry Potter. São quase duas décadas de publicações, com o primeiro livro, O Pistoleiro, lançado em 1982, e o último, O Vento pela Fechadura, em 2012. Nesse meio tempo, ainda foram divulgadas as histórias A Escolha dos Três (1987), As Terras Devastadas (1991), Mago e Vidro (1997), Lobos de Calla (2003), Canção de Susannah (2004) e A Torre Negra (2004).

Em entrevistas, Stephen King afirmou que A Torre Negra era o seu maior trunfo, “a sua obra-prima”. Assim, o longa-metragem ganha a difícil missão de introduzir um novo mundo ao público cinéfilo. Também adere ao complicado encargo de tentar roteirizar a narrativa para que todos, mesmo os que não leram ou mantêm contato com o discurso da obra, entendam, aproveitem e acompanhem a saga lançada nos cinemas.

Tarefa

Com um herói-protagonista negro, um dos poucos vistos em histórias de fantasia, o ator Idris Elba tem a importante tarefa de fazer com que o filme conduza o público para as sequências da narrativa. No início do mês, ao portal AdoroCinema, o ator destacou que a sua versão do personagem nesse primeiro filme “é um amálgama de algumas versões do Roland de vários livros. Foi difícil interpretar uma versão única do papel no primeiro filme porque precisamos fazer uma introdução, por causa do tipo de exposição que precisamos fazer para o público”.

Além dele, o diretor Nikolaj Arcel é outro que tem a missão de preparar o público para os próximos filmes que virão. Vale lembrar que é ele quem assina longas como Os Homens que Não Amavam as Mulheres (2009), O Amante da Rainha (2012) e O Garoto-Formiga (2013). O cineasta dinamarquês também está em fase de finalização das produções Conspiração de Fé e O Guardião das Causas Perdidas, que ainda não têm data para os seus lançamentos.

Como primeiro filme de uma possível franquia, A Torre Negra não é longo – são 95 minutos de duração. Sobre isso, também ao AdoroCinema, o cineasta explicou que não quer sufocar o público com um excesso de informações logo de cara. “A boa notícia é que o motivo pelo qual os fãs estão preocupados com a duração do filme é que eles pensam que nós estamos tentando mostrar tudo nesse filme. Nós não estamos. Este é o primeiro filme ideal. Esta é uma introdução a esse mundo e esses personagens. Não é para ser uma adaptação de todos os livros da série. É isso. O roteiro está realmente conciso.”