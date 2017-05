Provavelmente, você dever ter ouvido os termos "a soldado", "a soldada" e somente soldado para fazer referência a militares do sexo feminino. Mas, qual é o correto?

O professor Carlos André explica no Português Expresso desta segunda-feira (15), programa sobre Língua Portuguesa de O POPULAR, qual gênero utilizar quando for conversar com militares mulheres.

Confira a explicação: