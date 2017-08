A sábia Nikon F

Amante da fotografia analógica, o fotógrafo e professor aposentado da UFG, Thomas Hoag, 73 anos, relativiza o entusiasmo em torno das tecnologias que vem mudando o mercado. “A melhor fotografia depende do momento certo, do lugar certo e de um diafragma F8”, brinca, cintado um dos itens de uma câmera que, para ele, interfere na qualidade do trabalho.

Com quase 50 anos de estrada, experientes em trabalhos para publicações como as revistas Enciclopédia e Pais e Filhos, as mãos de Thomas já manipularam todos os tipos de máquinas, lentes e filmes. Mas foi no sertão do Piauí, durante uma viagem pela UFG, que a Nikon F ganhou um lugar especial na história do americano que vive no Brasil desde a década de 70. “De longe avistamos chamas e bastante fumaça. Fomos informados de que se tratava de uma fábrica de bombas caseiras e resolvemos verificar de perto. Foi quando vi uma moça, com cerca de 16 anos, pedindo ajuda. Não pensei duas vezes. Sai correndo com duas máquinas e fotografei”, relembra.

Por conta da pressa, enquanto outras pessoas socorriam a moça, ele não conseguiu encaixar o filme preto e branco em uma das máquinas. A outra recebeu um rolo de filme colorido e capturou o momento exato. Era a Nikon F. Na hora de revelar, Thomas teve problema de temperatura e perdeu a imagem. Hoje, agradece pelo imprevisto e responsabiliza a câmera por ter deixado o episódio somente na memória. “Não queria uma lembrança dessa guardada, já que nNão podia fazer nada para ajudar”, diz.