A premiada Holga

Feita de um plástico colorido, a analógica Lomo Holga 120mm abriu para Mariana Capeletti, 29 anos, as portas da fotografia experimental e autoral, conquistando um lugar especial no coração da jornalista, professora e fotógrafa. Ao lado da lomo, o filme Fuji Provia também tinha lugar especial pelos tons amarelados que Mariana conseguia dar às imagens. “Foi um divisor de águas na minha vida”, afirma.

Foi com a Holga que a fotógrafa chegou ao Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. Ela foi uma das vencedoras de um concurso internacional da Petrobras. Como a lomo era colorida, quem posava para Mariana quase sempre pensava que se tratava de uma câmera de brinquedo e não havia quem ficasse tímido diante dos cliques. “As câmeras grandes intimidam”, observa a profissional.

Mariana celebra com um ar saudosista a volta das analógicas como uma maneira de entender a fotografia em sua essência e trazer de volta a surpresa da revelação. “Você fotografa para registrar um momento e com essas máquinas o resultado não vai ser tão fiel ao referencial. A distorção de cor e forma faz com que fujamos do padrão e isso é o interessante.”

Fotógrafa e professora universitária, Mariana acaba de vencer, na categoria ensaio, a Convocatória do 13º Festival Internacional de Fotografia Paraty em Foco. Em seu projeto, Sobre o Véu da Guerrilha, ela retrata, do ponto de vista dos camponeses, as consequências da Guerrilha do Araguaia.