A pedido do namorado Zezé di Camargo, Graciele muda visual e internautas a comparam a Zilu; veja 📷

Atual namorada do cantor sertanejo Zezé di Camargo, Graciele Lacerda foi novamente alvo de comparações com a ex-mulher do artista, Zilu Camargo. Dessa vez, após atender um pedido de Zezé, a capixaba mudou o visual e aderiu ao corte com franja.

Contudo, ela não contava com a lembrança dos internautas. Os integrantes das redes sociais não perdoaram e logo acusaram a modelo de copiar o cabelo usado pela mãe de Wanessa em 2010, quando Zilu ainda estava casada com o cantor. Outros seguidores disseram que ela ficou ainda mais parecida com a empresária, mãe dos filhos do sertanejo.