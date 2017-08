A mais pedida também em casa

A primeira sexta de agosto é marcada pelo Dia Internacional da Cerveja desde 2007, quando foi inventado na Califórnia (EUA). No Brasil, a bebida apontada paixão nacional teve aumento de 3,4% de vendas só no primeiro trimestre de 2017, segundo a Ambev. Além de ser celebrada mundialmente, a data é marcada por mudanças no consumidor, que, até por segurança no trânsito, tem optado por beber mais em casa. É o que revelam dados de um aplicativo de entrega de alimentos em Goiânia. “No primeiro semestre registramos aumento de quase 20% nos pedidos de cerveja”, diz Celso Brandão, do EntregaWeb. Para quem quer ir para a rua, um novo point surgiu nos último tempos: a barbearia. “O bar na barbearia é novidade e atrai. Cortar o cabelo é rotina, mas homens aprovaram a ideia de aproveitar o momento para descontrair com amigos”, diz Ricardo Oliveira, dono de uma barbearia no Setor Bueno que vende cervejas especiais.