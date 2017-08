A Kodak Brownie uruguaia

Provando que há máquinas que sobrevivem ao tempo sem envelhecer, a Kodak Brownie é o xodó da jornalista Marina Muniz, 28 anos. Uma das responsáveis pela popularização da fotografia no século 20, a pequena notável foi comprada pelo pai de Marina em uma feira de pulgas na cidade de Montevidéu.

Defensora da experimentação e reflexão por trás das câmeras, Marina compara a fotografia a um texto. “Antes de publicarmos um texto ele é revisado. Há uma necessidade de lançarmos um olhar de calma sobre essa fotografia, porque ela é uma forma de comunicação muito potente.”

Há três anos a paixão de jornalista pela fotografia se pluralizou, alcançando outras pessoas que também tinham um carinho especial para prática. Assim a então professora ajudou a trazer um projeto de cultura e extensão da UFG para as ruas, criando o coletivo Goiânia em Fotos, que hoje realizará uma ação especial em comemoração ao Dia Internacional da Fotografia (leia ao lado). O objetivo do projeto é contribuir com a sensibilização e o desenvolvimento do olhar a partir da apropriação de espaços urbanos e a troca de experiências fotográficas.