"A Grande Família" retorna à programação da Rede Globo

Após o término de "A Grande Família", em 2014, os fãs agora têm uma boa notícia: a série volta à Globo ainda em março. Com o nome de "O Álbum da Grande Família", o programa vai dedicar uma semana para fazer uma retrospectiva de cada personagem, com a narração de Lineu (Marco Nanini) em cada episódio.



Com estreia prevista para 20 de março e término em 28 de abril, a série será veiculada de segunda a sexta, após o "Jornal da Globo". Cada semana é dedicada a um personagem. Os primeiros cinco episódios serão voltados a contar a trajetória de Nenê (Marieta Severo), que começou "A Grande Família" como dona de casa e terminou como empresária de sucesso.



Em seguida, "O Álbum da Grande Família" contará a história de Bebel (Guta Stresser), Agostinho (Pedro Cardoso), Tuco (Lúcio Mauro Filho), os convidados especiais e, por fim, o próprio Lineu.