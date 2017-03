'A gente não gostou', diz músico do Biquíni Cavadão sobre versão de Mr. Catra

Se você tem menos de 30 anos, provavelmente já deve ter ouvido a música Adultério, de Mr. Catra: "Sabe aqueles dias que tu acorda de ressaca?". Se você for um pouco mais velho, deve reconhecer a melodia como sendo do sucesso Tédio, da banda Biquíni Cavadão.



Bruno Gouveia, vocalista da banda que fez sucesso nos anos 1980 e 1990, revelou em entrevista ao programa Luciana By Night que o grupo não gostou de uma versão de sua música feita por Catra.



"A gente não gostou nem um pouco. Durante isso tudo, estava conversando com um amigo e disse que não gostava da ideia [liberar a melodia de Tédio para uma versão de Catra. Ele me perguntou se na época em que eu comecei, precisava mandar as músicas para a censura por causa do regime militar. Eu disse que sim. Ele me falou: 'Por que agora, depois de tantos anos, você quer fazer o papel da censura?'. Refleti e decidi que se alguém tem que fazer esse papel, não sou eu, e sim o público", contou sobre sua visão do caso.



Além disso, Bruno também fez revelações curiosas a respeito da origem do nome da banda, uma sugestão do amigo Herbert Vianna, vocalista dos Paralamas do Sucesso: "Na época, só existia biquíni asa delta ou fio dental. Junto com 'Biquíni Cavadão', ele sugeriu também 'Hipopótamos de Kart'".