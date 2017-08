A câmera da minha vida

Sebastião Salgado dizia que não se fotografa com uma máquina e sim com a cultura de quem está por trás das lentes. O fotógrafo mineiro, internacionalmente reconhecido, é do time que defende a materialização da fotografia. “Ela precisa ser impressa, vista, tocada, como quando os pais faziam antes com os álbuns de fotos de seus filhos”, afirma sempre que fala sobre a aquela é classificada como a “oitava arte”.

No Dia Internacional da Fotografia, comemorado neste sábado (19), O POPULAR conversou com profissionais goianos, perguntando quais são seus modelos favoritos de câmeras. Alguns falam com carinho da geração analógica e quase artesanal, enquanto outros defendem o desenvolvimento do olhar fotográfico seja com auxílio de câmeras digitais, celulares ou qualquer outro aparelho. Há ainda os representantes da fotografia experimental, que apostam nas cores vibrantes e saturadas das lomos.

A grande semelhança, mesmo com a facilidade da difusão do conteúdo fotográfico, são as histórias de máquinas que fizeram parte da trajetória profissional de cada um. Uma delas, inclusive, foi emoldurada e ganhou ares de obra de arte. Quem vê a Nikon F4 bem cuidada e pendurada na parede da casa da fotógrafa Rosa Berardo, 55 anos, não imagina que ela caiu montanha abaixo na fronteira entre a Índia e o Nepal, durante uma viagem de trabalho. “Ela continuou funcionando e eu fiquei muito surpresa”, conta.

Fotógrafa desde os 17 anos, Rosa lembra que a câmera tinha uma luz suave e que a composição das fotos contava com a utilização do filme, em slides, Velvia 100F. “Como tínhamos que comprar os filmes, e eles eram caros, o fotógrafo pensava muito antes de fazer a foto. Analisava a cena, a composição, a luz, o enquadramento. Era um trabalho de desenvolvimento do olhar”m recorda-se.

Também jornalista e cineasta, a profissional já viajou pelo mundo e fotografou regiões como a Amazônia, Pantanal e manifestações folclore no Centro-Oeste, entre muitos outros assuntos. Uns receberam mais tempo de dedicação que outros. Durante seis anos, por exemplo, ela fotografou os índios do Parque Nacional do Xingu e por isso hoje possui um dos maiores acervos de imagens sobre das etnias que vivem no local.