'A Bela e a Fera' é tema de ensaio fotográfico com bebê e cachorro; confira as imagens

Com direito a fantasia dos personagens principais da história, Rafaella, de um ano e três meses, e Thor, uma mistura de akita com pastor alemão, posaram para as fotos

Fotos: Vivian Rodrigues/Divulgação

Thor e Rafaella durante o ensaio fotográfico