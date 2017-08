Os músicos Arthur Andraus, David Lacerda e Osmar Netto já tiveram a oportunidade de ver três apresentações de Paul McCartney, inclusive em Goiânia, em 2013, e duas de Ringo Starr. A Versário se formou em 2009 sob influência de bandas internacionais, sem se esquecer das tradicionais bandas goianas. Em 2011, o grupo lançou o EP Versário Ao Vivo e Sem Cortes, projeto que também foi divulgado em DVD pelo YouTube. Com um disco lançado e apresentações por Goiás, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, o grupo faz sua primeira apresentação fora do Brasil em Liverpool. Até o fim do ano, a banda quer lançar novo álbum em plataformas de streaming.