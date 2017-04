A 200 dias do festival, Caldas Country divulga as 8 primeiras atrações

Faltando 200 dias do evento, o Festival Caldas Country anunciou as oito primeiras atrações confirmadas para a 12ª edição da festa que acontece nos dias 3 e 4 de novembro, véspera de feriado em Caldas Novas.

Os primeiros nomes anunciados foram das duplas Jorge e Mateus, Matheus e Kauan, Simone e Simaria, Bruninho e Davi, o cantor Gusttavo Lima, Tomate, Alok e o show do Cabaré, com Leonardo Eduardo Costa.

No último dia 17 de março foram liberadas as vendas dos ingressos do festival, que variam de R$ 270 até R$ 6.000.