17ª Goiânia Mostra Curtas abre período de inscrições

A 17ª Goiânia Mostra Curtas recebe, a partir desta quinta-feira (10), inscrições para as oficinas oferecidas gratuitamente durante o festival. O conteúdo inclui qualificação para profissionais e interessados em atuar com assistência de direção, direção para cinema e série de TV, documentário e cinema e meio ambiente. Para se inscrever, é necessário preencher ficha de inscrição disponível em www.goianiamostracurtas.com.br até 15 de setembro.

Os cursos serão ministrados por profissionais do audiovisual com reconhecimento em âmbitos nacional e internacional, como a diretora e roteirista Marcela Lordy, o diretor e roteirista Fernando Coimbra, o cineasta e indigenista Vincent Carelli (foto) e a produtora audiovisual e cultural Ariene Ferreira. Os conteúdos abrangem reflexões teóricas e práticas e serão compartilhados no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (CCUFG), Espaço Culturama e Hotel Papillon.

A 17ª edição da Goiânia Mostra Curtas será realizada entre os dias 3 e 8 de outubro, no Teatro Goiânia. O festival promove cinco mostras abertas ao público, que contemplam a diversidade e a atualidade da produção audiovisual brasileira em curta-metragem, exibindo obras ficcionais, documentais, experimentais e de animação. Em 16 anos de existência, mais de 1,8 mil filmes já foram exibidos para cerca de 260 mil espectadores.

SERVIÇO

Inscrições: Oficinas da 17ª Goiânia Mostra Curtas

Período: 10 de agosto a 15 de setembro de 2017

Datas das oficinas: Primeira semana de outubro

Informações e ficha de inscrição: www.goianiamostracurtas.com.br