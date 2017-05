17ª Goiânia Mostra Curtas abre inscrições

O Icumam abre inscrições para filmes na 17ª Goiânia Mostra Curtas nesta quarta-feira no site www.goiania mostracurtas.com.br. Interessados terão até 27 de julho para realizar a inscrição. A participação é gratuita e os filmes vencedores das mostras competitivas levam o Troféu Icumam, além de prêmios em produtos e serviços fornecidos por parceiros do festival.

Um júri oficial formado por realizadores e pesquisadores com atuação nacional elegerá, ao lado do júri popular, os vencedores. A 17ª edição do festival será realizada entre os dias 3 e 8 de outubro no Teatro Goiânia e é composta por cinco mostras competitivas, sendo a Mostrinha voltada inteiramente ao público infanto-juvenil, e uma mostra especial não competitiva. Haverá ainda programação paralela como lançamentos literários, palestras, debates, entre outras atividades.

De acordo com a diretora geral, Maria Abdalla (foto), o objetivo é dar retorno à sociedade, promovendo a difusão do audiovisual em Goiás. “É ponto de encontro e intercâmbio”, pontua. Na edição de 2016, o festival bateu recorde com mais de 1400 inscritos.

Nesta edição, podem se inscrever filmes de ficção, de documentário, experimentais e de animação com duração máxima de 25 minutos, realizados a partir de 1º de janeiro de 2016 e que tenham cópia de exibição em formato previsto no regulamento. A lista de obras selecionadas está prevista para ser divulgada até o dia 22 de agosto. Mais informações 3218-3779 e 99972-7101.