15ª edição do Bon Odori promove a música, a dança e a culinária japonesas

Depois de cento e dez anos da imigração japonesa no Brasil, parte da cultura da terra do sol nascente acabou integrada à brasileira. Seja na culinária, nas manifestações culturais e artísticas, na literatura ou nos traços dos nikkeis, brasileiros com ascendência japonesa. Origamis estão na decoração, mangás na estante, pimenta-do-reino na cozinha, shiatsu e ofurô nas clínicas terapêuticas, chá verde nas receitas para emagrecer e karaokê nas reuniões de família.

Unindo todas essas referências em um só lugar - e mostrando que o Japão é muito mais que quimonos e luminárias de papel, o Festival Bon Odori traz um pedaço do país milenar para Goiás e mostra que japoneses nunca deixam tradições de lado, mesmo distantes da terra do sol nascente. Em sua 15ª edição, o evento ocorre hoje e amanhã no Clube Kaikan, por onde, segundo a Associação Nipo Brasileira de Goiás (ANBG), devem passar mais de 8 mil pessoas.

Uma delas será o advogado Marco Túlio Toguchi, 29 anos, que nunca perdeu uma edição. Neto de japoneses, o goianiense já visitou a terra natal dos avós por duas vezes, o que aumentou sua vontade de preservar e divulgar mais a cultura nipônica em Goiás. Filho de paulista descendente de japoneses e de uma goiana morrinhense, Marco frequenta a Associação Nipo Brasileira desde criança e hoje faz parte da diretoria. Na casa dele, o Japão está nas estantes, paredes e mesas. Elementos nipônicos de decoração também foram levados ainda para o escritório.

Homenagem festiva

Na programação do evento, há música, dança e culinária. A batida forte e pausada do taikô, o milenar tambor japonês, vai dar o tom tradicional ao Bon Odori, assim que o sol se pôr. Na crença nipônica, neste momento, uma vez ao ano, os antepassados têm a oportunidade de festejar com os descendentes.

É exatamente disso que se trata o Bon Odori: uma expressão milenar que significa alegria e paz entre a terra e o céu. É uma homenagem para quem já se foi, tanto na parte religiosa (bon) quanto na parte festiva (odori). Atualmente, o evento, que ocorre em várias cidades do Brasil, é realizado para divulgar a cultura japonesa, estreitando os laços de amizade entre os países.

Como evidência que aponta um evento mais aberto a novidades, jovens vestidos como personagens da cultura pop japonesa vão circular pelo Bon Odori no Clube Kaikan. É o cosplay, paixão muita vezes motivada pelos mangás, estilo de quadrinhos japoneses, e pelos animes. Misturando movimentos lendários com passos modernos, as coreografias do matsuri traz ainda um Jopão mais pop. Os convidados podem participar, aprendendo na hora coreografias das danças tradicionais japonesas.