10 anos do Jornal Daqui serão comemorados com festa no Shopping Estação Goiânia

O Jornal Daqui comemora hoje 10 anos de sucesso e oferece ao público uma festa no Shopping Estação Goiânia, ao lado do Terminal Rodoviário. O evento, do meio-dia às 16 horas, será animado com shows dos cantores Camila & Thiago, AD Schnaider, Dyogo & Deluca, Racyne & Rafael e outros artistas locais.Haverá também espaço para as crianças se divertirem...