1º Festival Pontapé mostra nova força do rock

Os músicos e produtores Beto Rockfeller, vulgo Tio Beto, e Danilo Miranda, duas figuras importantes da cena alternativa de Goiânia, juntaram forças para fundar a Rum (República Underground Music), nova produtora da cidade que promove hoje e amanhã o Festival Pontapé. O evento, espécie de lançamento oficial da produtora, é a primeira aposta da Rum e será realizado no República Estúdio, no Centro, com a participação de nove bandas.

Quem comanda a festa hoje são as bandas Overfuzz, Black Lines, Verbena e Coelhos Mutantes. No sábado, vão se apresentar Rollin’ Chamas, Woolloongabbas, Cheff Wong’s, União Clandestina e Sã. O bacana é que como o estúdio é pequeno, o público terá interação total com os artistas. Em 2016, o local recebeu com sucesso uma série de shows batizado de A Hora do Rock. O estúdio se tornou uma nova opção de entretenimento para o público roqueiro da capital. Os ingressos para o Festival Pontapé custam R$ 15. O República Estúdio fica na Alameda do Botafogo, nº 428, Centro.

Programação

Hoje (06/01)

19h - Abertura

20h30 - Coelhos Mutantes

21h15 - Verbena

22h - Black Lines

23h - Overfuzz



Amanhã (07/01)

17h - Abertura

19h15 - Sã

20h - União Clandestina

20h45 - Cheff Wong’s

21h30 - Woolloongabbas

22h30 - Rollin’ Chama

HOJE (06/01)

HAPPY HOUR

Nathan Neres - No projeto Hora Extra do Shopping Estação Goiânia, a partir das 18 horas, na Praça de Alimentação. Entrada franca. Av. Goiás Norte, s/nº, Centro. Telefone: 3221-0800.

NOITE

Johnny Brown - Na festa De Volta aos 90, a partir das 21 horas, no Taberna Music Pub. O repertório terá músicas de O Rappa, Raimundos e Planet Hemp. Duas pessoas pagam apenas um ingresso que custa R$ 30 até às 23 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Telefone: 99692-0505 e 99688-5819.

Eddy & Brunno - A dupla é a atração da Festa Chivas, a partir das 22 horas, na Villa Mix. O DJ Rafael Ramalho é convidado da noite. Av. 136, Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Telefone: 3954-6633.

DJs Pedro Hernandez, David Barbosa e Daniel de Mello - Os DJs são a atração da festa Chama as Amigas, a partir das 22 horas, no Diablo Pub. O frequentador que chegar acompanhado de duas mulheres consegue entrada franca para o trio até às 23 horas. O restante paga R$ 30. Rua 91, nº 632, Setor Sul. Telefone: 4101-6376.

Código 62 - A banda faz um tributo especial aos Engenheiros do Hawaii no Cerrado, a partir das 22 horas. O couvert é de R$ 15. Av. T-3, n° 2537, Setor Bueno. Telefone: 3274-4615.

DJs Maurício Almeida, Thais Oliveira e Tata Calaça - Os DJs animam a festa Bubble Gum do Music Club, a partir das 23 horas. A promessa da casa é de muita música pop e animação. Rua 86, nº 464, Setor Sul. Telefone: 3928-6652.

DJs Lipe Trancoso, Lipy B. e Kurtz - Os DJs são a atração da festa O Rio vai Descer, na Roxy, a partir das 22 horas. Funk carioca, eletrofunk e pop estão no repertório. Rua 25-B, nº 39, Setor Oeste. Telefone: 98138-0008.

AMANHÃ (07/01)

The Floyd Odyssey - A banda faz tributo ao Pink Floyd na Taberna Music Pub, a partir das 21 horas, de sábado. O ingressos custa R$ 30. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Telefone: 99692-0505 e 99688-5819.

DJ Omulu - O DJ, que já chamou a atenção de artistas como Diplo, Djemba Djemba e Calvin Harris, é a atração da festa Estouro do Diablo Pub, a partir das 22 horas, de sábado. DJs Kurtz e Guilherme Alb também foram convocados para animar a pista. Com nome na lista e até às 23 horas, o ingresso sai por R$ 10. Rua 91, nº 632, Setor Sul. Telefone: 4101-6376.

Banda Stereo For - A banda é atração do Cerrado Bar e Restaurante, a partir das 21 horas, de sábado. No repertório, pop nacional e internacional. O couvert custa R$ 15. Av. T-3, n° 2537, Setor Bueno. Telefone: 3274-4615.

DJs Maurício Almeida, Daniel de Mello e Alan Honorato - Os DJs são a atração da festa Bash Vidigal Funk, da Music Club, a partir das 23 horas, de sábado. No repertório, hip hop, funk e dubstep. Rua 86, nº 464, Setor Sul. Telefone: 3928-6652.

DJs Jôbbert, Lipy B. e Caio Mahnic - OS DJs são a atração da festa Todax Vai da Roxy, a partir das 23 horas, na Roxy. O repertório da noite é música pop e haverá pole dance para os frequentadores mais desinibidos. Rua 25B, nº 39, Setor Oeste. Telefone: 98138-0008.

DOMINGO (08/01)

The Best Remember Band - A banda é atração do Retrospective Rock, no The Dark Side Bar, no domingo, a partir das 19 horas, de domingo. O show será uma viagem pelos sucessos do rock, soul e baladas dos anos 1960, 1970 e 1980. Praça C-114, qd. 332, nº 63, Jardim América. Telefone: 99935-0668.

DIVERSÃO

Ita Center Park - Área externa do Flamboyant Shopping Center. Para brincar, é preciso comprar um passaporte que dá direito ao visitante de curtir todas as atrações. Os valores são R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) e o funcionamento é das 16 às 22 horas diariamente. Têm direito a comprar meia-entrada todos os visitantes que levarem um acompanhante. Aqueles que não desejam utilizar os brinquedos, mas desejam acompanhar alguém dentro do parque, pagam R$ 5. Informações: 3923-3416.

EXPOSIÇÃO

Exposição Internacional – Dragões - São dez dragões robotizados distribuídos pelo Buriti Shopping, o maior deles chega a medir cinco metros de altura e oito de comprimento. Eles emitem sons, contam com movimentos da cauda, asas, membros superiores e inferiores, sendo que alguns soltam fumaça pela boca. Entrada franca. Avenida Rio Verde, Quadra 102/104, s/n, Vila São Tomaz. Até 5 de fevereiro.

Sabor com Artes - A mostra apresenta 17 telas pintadas pela artista catarinense Ivone Vaccaro, com curadoria de Delva Dias. Todos os quadros, além de apreciados, podem ser adquiridos. No Rosas Cozinha e Sentimento. Rua 2, nº 488, Quadra F1, Lote 43, St. Oeste. Até 28 de fevereiro.

Juca de Lima - O Mundo Visto do Sertão - A exposição individual do artista plástico segue aberta no Museu de Arte de Goiânia (MAG). A mostra faz uma retrospectiva pelos mais de 70 de arte do pintor e reúne 227 obras, entre variadas técnicas. A visitação é de terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, sábado, domingo e feriados, das 8 às 18 horas. A entrada é franca. Rua 1, nº 605, Bosque dos Buritis, Setor Oeste. Mais informações: 3524-1189. Até 15 de janeiro.

Eu Sou Ar e Ar é Tudo Que Sou - Mais de 50 criações do artista plástico Oscar Fortunato estão em cartaz na Plus Galeria. A mostra é composta por telas em óleo, serigrafias e experimentações de corrosões em metais como cobre, latão e alumínio, feitas em placas e objetos, principalmente engrenagens e peças industriais. Visitação em horário comercial. A entrada é franca. Rua 114, nº 70, Setor Sul. Informações: 3278-2582. Até 31 de janeiro.

Blackbook - A coletiva está aberta para visitação no espaço criativo Rock. Entre pinturas, desenhos e esculturas, participam os artistas Rodrigo Flávio, Santhiago Selon, Mateus Dutra, Fabiola Morais, Camaleao, Luiz Antena – ilustrador do POPULAR -, Lucas Ruiz, Fabiana Queiroga, Morbeck, Butas, Renato Reno, Douglas e Divino Pereira, Ebert Calaça, Rafael Fleury, Danilo Itty e Victor Souza. Rua 9, nº 2.316, Setor Marista. Entrada R$ 5. Até 8 de fevereiro.