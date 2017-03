1º Festival do Pescado deixa a quaresma mais saborosa em Pirenópolis com pratos a partir de R$ 30

Pirenópolis e gastronomia são quase sinônimos para os goianos. Aproveitando o período de quaresma, quando muitas pessoas seguem a tradição e o costume de se alimentar ou dão preferência aos pescados, a Associação de Bares e Restaurantes da Rua do Lazer, em parceria com a Prefeitura Municipal, realiza o 1º Festival do Pescado de Pirenópolis.

O evento acontece até o dia 16 de abril (domingo de Páscoa), todos os dias, de segunda à domingo, no horário do almoço e de jantar, das 11h à 0h, nos estabelecimentos da rua mais famosa da cidade. Os valores dos pratos variam de R$ 30 à R$ 185 e prometem não salgar o bolso nem o paladar dos clientes.

Ao todo, mais de 20 estabelecimentos serviram pratos dos mais distintos preparos e gostos com peixes e pescados. Nada mal se deliciar, entre montanhas, cachoeiras, e casarões coloniais, sabores que vão desde a receitas da vovó, pratos internacionais, e inusitados, como Bacalhau com batatas à murro assado no forno à lenha, Tucunaré Recheado, Robalo Mediterrâneo, Peixe na Telha, Moqueca de Peixe, Moqueca de Lagostim com Camarão, Camarão à Parmegiana, e outros delícias estão nos cardápios.

Cuidado apenas para não fazer como os peixes e morrer pela boca. No caso, de tanto comer!

1º Festival do Pescado de Pirenópolis

Quando: 03 de março a 16 de abril de 2017

Local: Rua do Lazer - Pirenópolis

Horário: das 11 horas da manhã a meia noite

Valores dos pratos: R$ 30 à R$ 185