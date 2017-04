1º Festival de Teatro Infantil será realizado até domingo

A Cia. Flor do Cerrado realiza a 1ª edição do Festival de Teatro Infantil (Festin) de hoje até domingo no palco do Teatro Goiânia. O evento vai contar com apresentações de cinco companhias goianas, além de debates sobre temas contemporâneos, workshops e discussões sobre o teatro infanto-juvenil em Goiás. Membros de companhias de Bonfinópolis, Goiânia, São Luiz...