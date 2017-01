1ª Exposição Nacional de Artistas Naïfs no Centro-Oeste será aberta nesta terça no MAG

O colorido e os traços primitivistas ganham espaço a partir de hoje no Museu de Arte de Goiânia (MAG) com a abertura da 1ª Exposição Nacional de Artistas Naïfs no Centro-Oeste. São mais de 80 obras de 30 artistas, três deles homenageados postumamente – Antonio Poteiro, Fé Córdula e Mirian Inêz – e outros 27 deles convidados.

Além de Goiás, que sempre manteve uma boa safra de artistas naïfs, há ainda convidados de Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Pirenópolis, Roraima, Brasília, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo. “Todos os artistas convidados a participar aceitaram ter seus trabalhos expostos”, conta a artista plástica Helena Vasconcelos, autora do projeto da exposição e também um das artistas participantes de Goiás. Todos os trabalhos escolhidos para a mostra são inéditos, incluindo os trabalhos dos homenageados, afirma Helena Vasconcelos.

As peças de autoria de Fé Córdula, por exemplo, haviam sido produzidas pouco antes de sua morte, em agosto do ano passado, mas ainda não haviam figurado em nenhuma exposição pública. Da mesma forma, as obras de Poteiro e Mirian, que integram o acervo do MAG, ainda não haviam sido incluídas em qualquer tipo de mostra.

Destacados

Ao todo são 11 artistas naïfs de Goiás, entre nomes destacados no mercado da artes brasileiro como Omar Souto e Waldomiro de Deus (veja relação completa no quadro), que ganham a companhia de artistas representativos de suas respectivas regiões. De origem francesa, o termo naïf – ingênuo, na tradução – representa classificação nascida no século 19 para denominar trabalhos não acadêmicos.

Entre as principais características do estilo estão o uso de cores vibrantes, formas lúdicas e técnicas de pinceladas de fundo autodidata, que em muitos casos conferem um aspecto rústico aos trabalhos. Em geral, trabalhos da corrente se rendem em temas regionalistas, com destaques para manifestações de cultura popular e representação de costumes do interior.

Ainda hoje há um debate intenso sobre a autenticidade de trabalhos primitivistas que, em teoria, são trabalhos livremente criados por autores que baseiam suas obras em uma produção intuitiva.

Mostra: 1ª Exposição Nacional de Artistas Naïfs no Centro-Oeste

Abertura: Hoje, às 19h30

Visitação: De amanhã a 12 de março. De terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas; aos sábados e domingos, das 8 às 18 horas.

Local: Museu de Arte de Goiânia (MAG) - Rua 1, nº 605, Bosque dos Buritis, Setor Oeste

Informações: 3524-1189

Entrada franca