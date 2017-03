Último goiano no The Voice kids deixa o programa e agradece a dupla Victor & Leo

O goiano Gui Marques, de 15 anos, foi eliminado do programa 'The Voice Kids', no último domingo (12), depois de cantar em espanhol a música "Enamorado". O garoto foi elogiado por Carlinhos Brown por sua performance. Após a saída, o menino de Goiânia agradeceu, no Instagram, os 'professores' Victor e Leo.

Gostaria de agradecer muito mesmo aos meus técnicos @victorchaves @leochaves Uma publicação compartilhada por Gui Marques (@guimarquesoficial_) em Mar 12, 2017 às 6:37 PDT

Além dele, Lucas Vasconcelos, de 14 anos, também deixou a competição depois de cantar "You shook me all night long", famosa com a banda AC/DC.

Já Juan Carlos Poca, de 14 anos, cantou o clássico sertanejo "É o amor", da dupla Zezé di Camargo e Luciano, e foi o mais votado pelo público para continuar no time Victor & Leo com 58% dos votos. A adolescente Giulia Soncini, de 13 anos, que cantou "We don't talk anymore", foi a escolhida por Leo Chaves para seguir na competição.