Último fim de semana de “Cabaré Rosa Grená” em Goiânia

Em curta temporada, o espetáculo Cabaré Rosa Grená será apresentado pela última vez neste domingo, a partir das 19 horas, no Espaço Sonhus, localizado dentro do Lyceu de Goiânia. Com proposta descontraída, o espetáculo é dividido em blocos de apresentações intercalados com clima de festa no espaço. Daniel Calvet, Flora Maria e Gleysson Moreira dão vida ao Rosa Grená, dança contemporânea com toques eróticos e burlescos e que propõe instigar as fantasias do próprio público, com interação.

Na trilha sonora, uma seleção musical com vários expoentes da nova MPB, como Alice Caymmi, Johnny Hooker, Bluebell, Filipe Catto e Mariana Aydar. O projeto estreou em dezembro do ano passado e foi realizado com recursos obtidos por meio de uma plataforma de financiamento coletivo. Será permitida a entrada somente de maiores de 18 anos. Ingressos: R$ 30 (inteira). Rua 21, nº 10, Centro.