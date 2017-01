Ícones da década de 90, MC Buchecha e É o Tchan fazem show em Goiânia no fim de semana

“Segure o tchan! Amarre o tchan! Segure o tchan-tchan-tchan...” Troca de emissora de rádio e: “Sabe tchururu estou louco pra te ver, Oh yes. Cabe tchururu entre nós dois um querer”. Quem viveu os anos 1990, sabe bem o enorme sucesso que o grupo baiano É o Tchan – com sua loira, morena e Jacaré – e a dupla de funk Claudinho e Buchecha fizeram na década. Para matar saudades daquele tempo, MC Buchecha, hoje, e É o Tchan, amanhã, fazem show no Deu Praia, em Goiânia.

A expectativa dos organizadores é reunir bastante trintões e quarentões saudosos nas duas noites de show. As apresentações têm tudo para ser uma verdadeira viagem sonora aos anos 90, época em que todo mundo dançava junto as coreografias de axé. Buchecha traz do Rio de Janeiro seu funk melody que produziu hits eternos como Só Love e Quero te Encontrar. Ao lado do parceiro Claudinho, morto em um acidente de carro em 2002, o funkeiro experimentou grande sucesso no País.

Após a tragédia, Buchecha, que assina no RG Claucirlei Jovêncio de Souza, continuou sozinho seu caminho na música e provou que seu prestígio continua em alta, em 2015, quando reuniu nomes importantes – como Lenine, Paralamas do Sucesso e Adriana Calcanhotto – para regravar em dueto seus maiores hits no disco Funk Pop. No show de hoje, o artista deve também mostrar suas novas músicas, como Logotipo e Vem Cá Fazer Um Love, da trilha sonora do filme Vai Que Cola.

Já o É o Tchan, que deve fazer ferver a noite de domingo, foi o responsável por mostrar ao Brasil o gingado de Carla Perez e Scheila Carvalho, até hoje dois dos maiores símbolos sexuais rebolativos da nação. Carla saiu do grupo em 1998 e criou a vaga de “a loira” do Tchan. Várias beldades já ocuparam o posto, mas a única coisa perene no grupo é Compadre Washington, aquele do “sabe de nada inocente” e do “tchu tchu tchu pá”, e Beto Jamaica, que detém o nome do conjunto.

São os dois, acompanhados de bailarinos não tão conhecidos, que comandam a festa amanhã em Goiânia. O grupo que tanto alegrou os domingos e as festinhas de uma geração de crianças e adolescentes deve relembrar sucessos como Melô do Tchan, Paquerei e Dança da Cordinha. No ano passado, o É o Tchan lançou a música Bota a Cara no Sol e trabalha para o próximo carnaval a Melô da Batedeira, que teve o vídeo no YouTube visto mais de 38 milhões vezes. Um feito e tanto para um banda que tem gosto de nostalgia.