É tempo de girar

Enquanto todos da roda dão as mãos, a focalizadora – uma espécie de monitora – começa com os movimentos entre os pés e as pernas, braços e mãos. Pouco a pouco, os passos se repetem ao som de canções instrumentais e que flertam com o misticismo. Ancestral e praticada na Alemanha, Irlanda, França, Israel, Grécia, Portugal, Rússia e Croácia, a dança circular passou a integrar as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no Brasil a partir de março.

Espalhadas em rodas em parques, escolas, universidades, hospitais, órgãos públicos, ONGs, instituições e empresas dos mais variados segmentos, hoje as danças circulares servem de terapia contra o estresse, depressão, dores no corpo e problemas de circulação. Numa relação entre desenvolvimento da consciência corporal e inteligência integral, a dança circular é em formato de roda e liga-se à aprendizagem e expansão de habilidades criativas, reconhecida inclusive pelo Ministério da Saúde.

“As danças circulares falam sobre o corpo e estão intrinsecamente ligadas ao bem-estar, com os princípios éticos universais, conexão com o sagrado, além de caminhar sobre o conjunto, ao grupo, à união, respeito ao outro, inclusão e integração”, explica a focalizadora Lilian Abram dos Santos, que promove encontros sempre às sextas-feiras pela manhã, no Espaço Arcano, no Setor Pedro Ludovico.

Numa proposta de acolhimento às diversidades, os participantes se apoiam e auxiliam os companheiros de roda de maneira natural. Dessa vez, os grupos não se restringem às mulheres. Também podem participar homens, apesar de Lilian contar que eles são mais tímidos, mas que, sempre que desejam, entram na roda sem pestanejar. Com passos e ritmos de diferentes culturas integralizadas de todo o mundo, o foco não tem base na técnica do bailado musical, mas no próprio despertar do espírito comunitário e de atuação coletiva.

São músicas eruditas, populares, entre o contemporâneo e o tradicional. “Não há nenhum requisito, só pedimos sempre que os participantes entrem na roda de coração aberto. Alguns grupos trabalham com o sagrado feminino, outros interpretam a união entre as pessoas, seja homem ou mulher. É uma espécie de oração em movimento para trabalhar o equilíbrio entre o indivíduo e o coletivo, o sentimento de pertencimento e o prazer do comunitário”, pontua Lilian.