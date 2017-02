É tempo da purpurina e das sereias

Conchas na cabeça, acessórios que remetem ao mar, verde-água e muito verão. O sereismo está com tudo no carnaval e foi num aproveitamento da onda fashion que a designer Naya Violeta tratou de abusar do estilo na coleção Balancê, especial para as datas da folia. A ideia é abusar das referências visuais das sereias, com brilhos cintilantes e até mesmo o crochê. Vestidos, ho...