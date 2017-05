"É preciso tomar cuidado para que a ditadura não se repita", diz Daniel de Oliveira

Daniel de Oliveira acredita que é importante olhar para o período da ditadura militar no Brasil. O ator pensa que, assim, as pessoas entenderão que uma época tão sombria não deve voltar. Mas esse discurso é bem diferente do que defende o seu personagem, Vitor, de Os Dias Eram Assim, trama das 23 horas da Globo. Em busca de poder, ele se casa com Alice (Sophie Cha...