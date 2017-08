“Quase sempre é visível que, durante um set de filmagens, os negros ocupam cargos braçais ou inferiores. Lutamos pela visibilidade”, pontua Vanessa Gouveia, diretora do curta-metragem Viúva Negra, da Estratosfilmes com patrocínio da Secretaria do Audiovisual. Segundo a cineasta, é preciso estar atento e forte contra o preconceito, mesmo nas áreas culturais, como no cinema. “No meu caso em específico, por exemplo, ainda tenho que me sobrepor ao fato de ser uma mulher, jovem de 23 anos, e me colocar como uma realizadora audiovisual”, reitera.

Em Viúva Negra, exibido na Mostra de Cinema Feministas em Vitória, uma jovem mulher faz jus ao título de “viúva negra”. Nunca se apegou emocionalmente a nenhuma de suas vítimas, até encontrar Miguel. “É uma produção que fala sobre o olhar feminino negro e, sobretudo, na forma de se colocar e expor as relações sociais e emocionais em relação a representatividade. O negro, quase sempre, é visto como o empregado, o garçom, o caricato, o personagem de humor ou o bandido. Sempre atrás do foco”, reflete.

Foi pensando da mesma forma de Vanessa que o cineasta anapolino Rei Souza criou o documentário Muitos me Seguem Mas só Deus me Acompanha. O curta acompanha as aventuras e desventuras de Gilvan, morador do Morro do Cachimbo, periferia de Anápolis, que possui uma trajetória peculiar. Enquanto conta alguns fatos que compõem a sua história, Souza coloca o foco num personagem que pouco teria chance de estar em primeiro plano no cinema.

“Existe uma vontade de nós, diretores negros, apresentar os nossos filmes que falam sobre a representatividade do homem preto e o homem da periferia”, explica Souza, que participou da Mostra Competitiva do Fica 2017 com o curta-metragem Da Margem o Rio o Mar, que registra a presença dos trabalhadores de rua de Anápolis. “Talvez o cinema tenha uma maior presença dos ecos políticos e sociais brasileiros. Existe uma baixa representatividade do negro como protagonista. É por isso que movimentos como o Filmes de Preto são tão importante para nós”, defende.