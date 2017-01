É o Tchan se apresenta domingo em Goiânia

Um dos maiores fenômenos da década de 90, o grupo 'É o Tchan' apresenta todo seu axé no Deu Praia, neste domingo (22), a partir das 17h, no Setor Marista, em Goiânia. Quem não se lembra ou mesmo nunca dançou o Melô do Tchan, hit de 1995?

O grupo que se tornou fenômeno musical com mais de 10 milhões de discos vendidos, lançou no ano passado a música 'Bota a Cara no Sol', hit de autora de J. Telles, Leonardo Scavuzzi e Iramaia Santos. A letra da canção fala sobre a importância da autoestima da mulher independente. Como a maioria das músicas do 'É o Tchan', a coreografia também coloca o público para requebrar durante os shows.

Para o carnaval deste ano, o grupo apresentou o clipe da música 'Melô da Batedeira', o vídeo já tem mais de 38 milhões de visualizações no Youtube e conta com a participação do ex-boxeador Popó. Um mix de passos simples e música viciante faz parte da dança.

Serviço

É o Tchan no Deu Praia

Local: Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista (ao lado do quartel do Bope)

Ingresso: Feminino - R$ 30,00 e Masculino - R$ 50,00

Informações: (62) 99243-1303 / 98246-5555

Vendas: Clube Crossfight Marista (Rua 1145, St. Marista) e Tribo do Açaí