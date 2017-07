É namoro? Fãs acreditam que jornalista Phelipe Siani assumiu namoro com Mari Palma

O jornalista Phelipe Siani publicou uma foto no Instagram neste sábado, 29, em que aparece junto com a colega de emissora Mari Palma. Na legenda da imagem em que os dois aparecem de rostos colados, ele escreveu apenas "pois é". Foi o suficiente para os fãs entenderem o post como um anúncio oficial de namoro. Até o momento, a repórter não publicou nada sobre o relacionamento em suas redes sociais.



"Lindos. Os novos Willian Bonner e Fátima Bernardes do Jornal Nacional", escreveu @xandycabral.



Nos comentários, os internautas elogiam bastante os jornalistas, desejam felicidades e comemoram o relacionamento.