Água de coco lidera a preferência dos paladares na estação mais quente do ano

Não tem cerveja, caipirinha ou chá gelado que bata a água de coco quando o assunto é bebida com a cara do verão. Para quem ainda tem dúvidas, basta uma volta pelas pistas de caminhada da cidade ou pelas praias do litoral brasileiro. A água de coco geladinha reina absoluta na preferência dos paladares, em especial daqueles que se preocupam com saúde e bem-estar...